Gegner des geplanten Standorts am Rand der Erich-Weinert-Straße übergeben im Stadtrat Staßfurt Sammlung mit 100 Unterschriften. Noch ist keine Entscheidung gefallen.

Sabine Ernst überreicht dem Staßfurter Bürgermeister René Zok (Mitte) und Stadtratsvorsitzenden Peter Rotter die Unterschriftensammlung von den Anliegern der Erich-Weinert-Siedlung, die gegen den derzeitig geplanten Spielplatzstandort sind.

Staßfurt. - Der Streit um den Standort für einen neu zu schaffenden Spielplatz in der Erich-Weinert-Siedlung geht in die nächste Runde. Bei der jüngsten Stadtratssitzung überreichte Sabine Ernst im Auftrag von Anliegern eine Unterschriftensammlung „gegen den Spielplatz an dieser Stelle“, wie die Staßfurterin bei der Übergabe der gut 100 Unterschriften an Bürgermeister René Zok und den Stadtratsvorsitzenden Peter Rotter (beide CDU) betonte. „Wir sind nicht gegen den Spielplatz und auch nicht gegen Kinder“, so die Bürgerin.