Wie zwei offenbar unterschiedliche Projekte zusammenhängen und warum es in Hinsicht auf den Dessauer Worth seitens der Kommunalpolitik jede Menge Ärger gibt. Mit Blick auf eine Grünfläche ist die Stimmung positiv.

Ärger und Freude: Während es beim Straßenbau in Arendsee stockt, entsteht ein spezieller Spielplatz

Der Untergrund für den Spielplatzbau wurde geschaffen.

Arendsee. - Weshalb geht es mit dem Straßenbau Dessauer Worth nicht so richtig weiter? Um diese Frage drehte sich eine Diskussion im Bau- und Ordnungsausschuss. Dabei war auch der aktuelle Spielplatzbau auf der Grünfläche zwischen Kreuzung sowie der Johanniskirche Thema.