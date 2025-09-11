In 14. Jahrhundert griffen die Bürger zur Selbstjustiz, als ein Kirchenoberhaupt sich nicht an Versprechungen hielt und die Bürger mit immer neuen Abgaben ständig stärker belastete.

Calbe. - Im Kellergefängnis des Rathauses zu Magdeburg, in der Nähe des Ratskeller-Gasthofes, wo man heute gemütlich speisen kann, geschah vor 700 Jahren ein grausamer politischer Mord. Die Heimatgeschichte, die sich mit diesem Ereignis beschäftigt, ist möglicherweise nichts für schwache Nerven. Man kann das, was geschah, als harten Klassenkampf oder Sakrileg bezeichnen; es war jedoch ganz einfach ein moralisch begründeter Rachemord.