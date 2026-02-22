Vom 12. bis zum 14. Juni findet das Rolandfest statt. Und die Stadtwerke Burg werden der Hauptsponsor sein. Die Geschäftsführung und Bürgermeister Philipp Stark haben einen Sponsoringvertrag unterzeichnet.

Die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Annette Meyer und Swen Löppen (r.) haben mit Burgs Bürgermeister Philipp Stark den Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Burg. - Die Stadtwerke Burg feiern in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen und setzen in diesem besonderen Jahr ein Zeichen für ihr regionales Engagement: Gemeinsam mit Bürgermeister Philipp Stark wurde der Sponsoringvertrag für das diesjährige Rolandfest offiziell unterzeichnet.

Zur genauen Summe, die von den Stadtwerken ins Stadtfest fließt, hielt sich das Unternehmen bedeckt. „Man kann aber sagen, dass wir der Hauptsponsor sind“, so Stadtwerke-Sprecherin Elke Schütze gegenüber der Volksstimme. Das Fest kostet rund 50.000 Euro.

Stadtwerke unterstützen seit vielen Jahren

Das traditionsreiche Fest findet vom 12. bis 14. Juni im Goethepark statt und zählt zu den kulturellen Höhepunkten in der Stadt. Seit vielen Jahren unterstützen die Stadtwerke die Veranstaltung – nicht nur finanziell, sondern auch mit eigenem Engagement vor Ort.

„Als kommunales Unternehmen sind wir fest in der Region verwurzelt. Das Rolandfest ist eine wunderbare Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben und ins Gespräch zu kommen“, heißt es in einer Erklärung der Stadtwerke.

Im Jubiläumsjahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher am Stand der Stadtwerke auf besondere Aktionen freuen – „darunter die beliebte Tombola und weitere Überraschungen“, will die Stadtwerke-Sprecherin nicht zu viel verraten.