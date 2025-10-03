Das Burger Rolandfest 2023 war ein Reinfall. Nun hat die Stadt das Heft der Organisation wieder in die Hand genommen und will das Rolandfest 2026 wieder auf die Beine stellen. Erste Details sind beim Kulturfrühstück bekannt geworden.

Burger Rolandfest kommt wieder: Darauf können sich Besucher 2026 freuen

Die SAW-Party zog die Massen 2021 in den Goethepark. An den Erfolg soll 2026 angeknüpft werden.

Burg. - Die Entscheidung, die Organisation des Rolandfestes 2023 an eine Veranstaltungsagentur abzugeben, hat sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt. Das 2023er-Fest wird gemeinhin als eine Pleite angesehen. Im kommenden Jahr geht nun wieder die Stadt als Organisator an den Start. Was ist vom Programm bereits bekannt?