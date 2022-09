Stenger Waffeln will Werk in Gerwisch mit eigenem Solarstrom versorgen

Stenger produziert in Gerwisch Waffeln und nutzt dafür gasbetriebene Öfen. In Zukunft will das Unternehmen jedoch vor allem Strom einsetzen – und der soll fürs ganze Werk aus einer eigenen Solaranlage kommen.

Gerwisch - Seit 2012 stellt die Firma Stenger in Gerwisch Waffeln her. Das geschieht in zehn Öfen, und das Gas dafür wird immer teuer. Doch das Unternehmen hat einen Plan, um sich in Zukunft selbst mit Energie zu versorgen.