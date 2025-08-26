Seit 14 Jahren mischt der Kultur- und Sportverein Hobeck nicht nur den eigenen Ort beim Sommerfest auf. Längst buchen auch Privatleute und andere Kommunen die Spaßprogramme. Jetzt werden neue Mitglieder gesucht.

Stimmung, die man buchen kann - Die Party-Macher von Hobeck

Als die „Weather Girls“ ließen die Mitglieder des kreativen Kultur- und Heimatvereines bei der Double-Show Männer regnen.

Hobeck. - Beim Hobecker Sommerfest am zurückliegenden Samstag gaben sich die Prominenten auf der Showbühne im Gutshof nicht die Klinke, sondern das Mikro in die Hand: Alle waren da: Tina Turner, Wolfgang Petry, Schäfer Heinrich, Hildegard Knef und Modern Talking. Wie machen die Organisatoren das bloß?