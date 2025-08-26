Gigantischer Austausch Schönebecker Stadtwerke: Mega Projekt bringt Megawatt
Die Stadtwerke Schönebeck tauschen derzeit die Motoren ihres Blockheizkraftwerkes aus. Mitte Dezember soll die erste der vier Maschinen anlaufen, deren Ausmaße gigantisch sind.
26.08.2025, 10:49
Schönebeck. - Das ist schon eine Hausnummer. Die Stadtwerke Schönebeck GmbH lässt in ihrem Blockheizkraftwerk Schwarzer Weg derzeit die riesigen Motoren austauschen. Eingebaut werden vier Maschinen eines Unternehmens aus Österreich. Damit wären die Stadtwerke für die Zukunft gerüstet. Denn die Maschinen leisten etwas, was in der Ferne vielleicht noch Bedeutung haben kann.