Die Stadtwerke Schönebeck tauschen derzeit die Motoren ihres Blockheizkraftwerkes aus. Mitte Dezember soll die erste der vier Maschinen anlaufen, deren Ausmaße gigantisch sind.

Schon im Jahr 2023 begannen die Planungen für den Wechsel der Motoren, die zukünftig durch schallisolierende Wände in der Halle voneinander getrennt stehen, berichten Michael Urban (von links), Thomas Bolz und Denny Seidewitz.

Schönebeck. - Das ist schon eine Hausnummer. Die Stadtwerke Schönebeck GmbH lässt in ihrem Blockheizkraftwerk Schwarzer Weg derzeit die riesigen Motoren austauschen. Eingebaut werden vier Maschinen eines Unternehmens aus Österreich. Damit wären die Stadtwerke für die Zukunft gerüstet. Denn die Maschinen leisten etwas, was in der Ferne vielleicht noch Bedeutung haben kann.