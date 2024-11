Teure Butter und fehlende Mitarbeiter: Mit Stollen betreiben Bäcker wie Delorme in Burg Eigenwerbung

Burg. - Inhabergeführte Bäckerbetriebe haben es in diesen Tagen schwer. Der Preisanstieg bei Butter und fehlende Mitarbeiter macht ihnen zu schaffen. Mit Weihnachtsstollen soll alles besser werden, mit der denen sie in Magdeburg Werbung in eigener Sache betreiben. Auch Bäcker Delorme aus Burg.