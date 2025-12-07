Jedes Weihnachten die gleiche Frage: Was schenkt man? Warum nicht mit etwas aus der Region überraschen! Die Volksstimme hat sich im Jerichower Land umgeschaut und einige Vorschläge.

Stolz auf die eigene Stadt? Geschenke aus der Region können an Weihnachten überraschen

In der Gommeraner Touristinformation gibt es viele tolle regionale Produkte zum Verschenken - wenn man möchte auch schon fertig verpackt. Mitarbeiterin Nicole Albrecht berät gern - hier Hartmut Bußmann - und packt auch ganz individuelle Pakete. Neu ist derzeit der Gommeraner Wintertee.

Burg/Genthin/Gomemrn/Jerichow/Parey - Die Weihnachtszeit soll eine besinnliche Zeit sein, aber machen wir uns nichts vor, stressig ist sie auch. Vor allem, wenn es um das Geschenke besorgen geht. Viel läuft da über Online-Handel. Schade eigentlich, denn mit regionalen Geschenken, hat man nicht selten Unikate oder zumindest nichts von der Stange.