Lecker, schlau, schön und lehrreich Stolz auf die eigene Stadt? Geschenke aus der Region können an Weihnachten überraschen
Jedes Weihnachten die gleiche Frage: Was schenkt man? Warum nicht mit etwas aus der Region überraschen! Die Volksstimme hat sich im Jerichower Land umgeschaut und einige Vorschläge.
Aktualisiert: 07.12.2025, 23:10
Burg/Genthin/Gomemrn/Jerichow/Parey - Die Weihnachtszeit soll eine besinnliche Zeit sein, aber machen wir uns nichts vor, stressig ist sie auch. Vor allem, wenn es um das Geschenke besorgen geht. Viel läuft da über Online-Handel. Schade eigentlich, denn mit regionalen Geschenken, hat man nicht selten Unikate oder zumindest nichts von der Stange.