In Lostau und weiteren Ortschaften Sachsen-Anhalts setzte der Storchenhof Loburg junge Tiere in die Nester fremder Eltern, um diese wieder in die Natur auszuwildern.

Loburg. - Eines der Ziele des Storchenhofes in Loburg ist es, kranke, verletzte und verwaiste Tiere zu behandeln und diese so schnell wie möglich wieder in die Natur auszuwildern. Ein Verfahren bei verwaisten Tieren ist es, junge Störche in andere Horste zu setzen, sodass diese von den älteren Tieren adoptiert werden.