Im Stundentakt nach Halle und Magdeburg - klingt gut und ist ein gutes Angebot für Reisende. Wenn es denn klappen würde. Der Fahrgastverband ProBahn kritisiert extrem schlechten Service und mangelnde Zuverlässigkeit im Nordharzer Regionalverkehr.

Der Halberstädter Hauptbahnhof ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Regionalverkehr im Nordharz.

Halberstadt. - „Von Halle direkt nach Paris. Klingt gut, aber leider gibt es einige Haken“, sagt Ulrich Kasten vom Fahrgastverband ProBahn. Der Halberstädter fährt viel mit dem Zug und weiß, warum der Fahrgastverband so manche Ankündigung zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember kritisch sieht.