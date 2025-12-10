weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Stipendien für Stundenten: Zahnärztemangel im Jerichower Land: Locken Stipendien junge Ärzte in den Landkreis?

In keinem Landkreis ist der Zahnarztmangel so groß wie im Jerichower Land. Im vergangenen Jahr hat der Kreistag beschlossen, mit Stipendien Zahnärzte in die Region zu holen. Wird das Projekt fortgesetzt?

Von Thomas Pusch 10.12.2025, 06:51
Die Kassenzahnärztliche Vereinigung rechnet mit einer Unterversorgung im Jerichower Land.
Die Kassenzahnärztliche Vereinigung rechnet mit einer Unterversorgung im Jerichower Land. Foto: picture alliance/dpa

Burg - In Sachsen-Anhalt fehlen Zahnärzte und am allermeisten im Jerichower Land. Im vergangenen Jahr hat die Kreisverwaltung erstmals Stipendien ausgeschrieben, um Zahnärzte in die Region zu bekommen. Das Projekt soll fortgesetzt werden. Darüber muss aber erst der Kreistag am 10. Dezember entscheiden.