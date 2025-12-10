In keinem Landkreis ist der Zahnarztmangel so groß wie im Jerichower Land. Im vergangenen Jahr hat der Kreistag beschlossen, mit Stipendien Zahnärzte in die Region zu holen. Wird das Projekt fortgesetzt?

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung rechnet mit einer Unterversorgung im Jerichower Land.

Burg - In Sachsen-Anhalt fehlen Zahnärzte und am allermeisten im Jerichower Land. Im vergangenen Jahr hat die Kreisverwaltung erstmals Stipendien ausgeschrieben, um Zahnärzte in die Region zu bekommen. Das Projekt soll fortgesetzt werden. Darüber muss aber erst der Kreistag am 10. Dezember entscheiden.