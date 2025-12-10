Insolvente Recycling-Firma im Harz Riesige Glasmüll-Halde bei Wernigerode vor Zwangsversteigerung: Hoffnung für Industriebrache
Die Hinterlassenschaften einer Recycling-Firma bereiten nach deren Pleite Einwohnern im Wernigeröder Ortsteil Reddeber seit Jahren Sorgen. Nun eröffnet sich eine neue Perspektive für das Areal – mit einer Zwangsversteigerung.
10.12.2025, 06:15
Reddeber/Wernigerode. - Die Altlasten der aufgelösten Firma Recycling technischer Gläser GmbH (RtG) sorgen seit Jahren für Angst vor Gefahrstoffen in Reddeber. Nun könnte sich eine neue Perspektive für die Industriebrache mit Glasschutt-Halde im Gewerbegebiet des Wernigeröder Ortsteils ergeben.