Die Hinterlassenschaften einer Recycling-Firma bereiten nach deren Pleite Einwohnern im Wernigeröder Ortsteil Reddeber seit Jahren Sorgen. Nun eröffnet sich eine neue Perspektive für das Areal – mit einer Zwangsversteigerung.

Von Holger Manigk 10.12.2025, 06:15
Auf dem ehemaligen Gelände der 2018 aufgelösten Firma Recycling technischer Gläser GmbH im Wernigeröder Ortsteil Reddeber lagern immer noch große Glasschutt-Halden.
Auf dem ehemaligen Gelände der 2018 aufgelösten Firma Recycling technischer Gläser GmbH im Wernigeröder Ortsteil Reddeber lagern immer noch große Glasschutt-Halden. Foto: Holger Manigk

Reddeber/Wernigerode. - Die Altlasten der aufgelösten Firma Recycling technischer Gläser GmbH (RtG) sorgen seit Jahren für Angst vor Gefahrstoffen in Reddeber. Nun könnte sich eine neue Perspektive für die Industriebrache mit Glasschutt-Halde im Gewerbegebiet des Wernigeröder Ortsteils ergeben.