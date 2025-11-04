Die Stadt Burg bei Magdeburg muss sparen. Die Stadtverwaltung hat eine Streichliste vorgelegt, die einigen Fraktionen nicht ausreicht. Die Stadthalle und ein Kulturzentrum stehen im Fokus.

Streichliste der Stadt zu knapp: AfD will in Burg Stadthalle und Kulturzentrum verkaufen

Die Stadthalle in Burg wird unter anderem für Messen und Musikveranstaltungen genutzt.

Burg - Sie ist die erste Adresse für größere Veranstaltungen in Burg - und soll verkauft werden. Zumindest wenn es nach der Stadtratsfraktion der AfD geht. Die rückt nicht nur die Stadthalle, sondern auch ein bekanntes Kulturzentrum in den Blickpunkt.