Verkehrsbehinderungen im Landkreis Harz Unfallschwerpunkt an A36: Erneuter Crash an Autobahn-Anschlussstelle „Wernigerode-Nord“

Am Dienstag (4. November) hat es an der Autobahn-Abfahrt „Wernigerode-Nord“ wieder mal gekracht. Was passiert ist und wie viele Temposünder die Polizei kurz zuvor an dem Unfallschwerpunkt erwischt hat.