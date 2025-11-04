weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Verkehrsbehinderungen im Landkreis Harz: Unfallschwerpunkt an A36: Erneuter Crash an Autobahn-Anschlussstelle „Wernigerode-Nord“

Verkehrsbehinderungen im Landkreis Harz Unfallschwerpunkt an A36: Erneuter Crash an Autobahn-Anschlussstelle „Wernigerode-Nord“

Am Dienstag (4. November) hat es an der Autobahn-Abfahrt „Wernigerode-Nord“ wieder mal gekracht. Was passiert ist und wie viele Temposünder die Polizei kurz zuvor an dem Unfallschwerpunkt erwischt hat.

Von Dennis Lotzmann 04.11.2025, 15:30
Der Skoda eines 39-Jährigen aus dem Kreis Wolfenbüttel wurde bei dem Unfall an der Anschlussstelle „Wernigerode-Nord“ der Autobahn 36 massiv beschädigt.
Der Skoda eines 39-Jährigen aus dem Kreis Wolfenbüttel wurde bei dem Unfall an der Anschlussstelle „Wernigerode-Nord“ der Autobahn 36 massiv beschädigt. Foto: Polizeirevier Harz

Wernigerode. - Die Anschlussstelle „Wernigerode-Nord“ der Autobahn 36 und ihre Anbindung an die B244a haben ihrer Einstufung als Unfallschwerpunkt am Dienstagmorgen (4. November) wieder mal alle „Ehre“ gemacht.