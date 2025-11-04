weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Illegale Preisabsprachen: Kreis Stendal fordert von StraßenaufirmenGeld zurück

Sieben Straßenreparaturfirmen haben illegale Preisabsprachen getroffen, um öffentliche Aufträge zu bekommen. Betroffen ist auch der Kreis Stendal. Er fordert Geld zurück.

Von Andreas König 04.11.2025, 15:13
Asphaltarbeiten, hier an der A14-Baustelle bei Tangerhütte: Bei anderen Prohjekten haben zwei vom Landkreis Stendal beauftragte Firmen illegale Preisabsprachen. Der Kreis fordert Geld zurück.
Asphaltarbeiten, hier an der A14-Baustelle bei Tangerhütte: Bei anderen Prohjekten haben zwei vom Landkreis Stendal beauftragte Firmen illegale Preisabsprachen. Der Kreis fordert Geld zurück. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Stendal - Wegen illegaler Preisabsprachen fordert der Landkreis Stendal Geld von zwei Straßenreparaturfirmen zurück. Das bestätigt die Pressestelle des Landkreises auf Volksstimme-Anfrage. Es geht es um Unternehmen, die Aufträge vom Landkreis Stendal bekommen hatten, konkret sind es zwei Betriebe aus Niedersachsen.