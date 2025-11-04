Allgemeine soziale Beratung Harzer Caritas-Leiterin: „Wir entwirren das Knäuel an Problemen“
In der Caritas findet Menschen Ansprechpartner, die bei unterschiedlichsten Problemen helfen. Erste Anlaufstelle ist zumeist die allgemeine soziale Beratung. Und das aus gutem Grund.
04.11.2025, 15:30
Halberstadt/Harzkreis. - Cathleen Brand leitet nicht nur die Caritas-Arbeit im Harz, sie ist auch in der allgemeinen sozialen Beratungsstelle des Wohlfahrtsverbandes tätig, der im einstigen Franziskanerkloster Halberstadts seinen Sitz hat. Cathleen Brand spürt hautnah, dass die Zahl der Hilfesuchenden stetig steigt.