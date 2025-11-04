In der Caritas findet Menschen Ansprechpartner, die bei unterschiedlichsten Problemen helfen. Erste Anlaufstelle ist zumeist die allgemeine soziale Beratung. Und das aus gutem Grund.

Die Caritas hilft Menschen im Harzkreis nicht nur mit Angeboten wie der Wärmestube in Halberstadt. Vor allem in der allgemeinen sozialen Beratung findet man Hilfe für die Lösung verschiedenster Problemen.

Halberstadt/Harzkreis. - Cathleen Brand leitet nicht nur die Caritas-Arbeit im Harz, sie ist auch in der allgemeinen sozialen Beratungsstelle des Wohlfahrtsverbandes tätig, der im einstigen Franziskanerkloster Halberstadts seinen Sitz hat. Cathleen Brand spürt hautnah, dass die Zahl der Hilfesuchenden stetig steigt.