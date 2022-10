Streifzug: Im Knoten- und Kräutergarten in Burg tragen die Bäume Früchte aus Wolle

Wolfgang Meyer am Kirschbaum im Kräutergarten in Burg bei Magdeburg, der auch Kunst als Früchte trägt.

Burg - Raus in die Natur und auf Entdeckungstour gehen. Ob Goethepark, Weinberg, Ihlegärten oder Flickschupark - in Burg bei Magdeburg besteht dafür fast schon die Qual der Wahl. Ohnehin schon gut ausgestattet mit großen Parkanlagen, sind deren Bestände im Zuge der Landesgartenschau, die vor vier Jahren ein großes Publikum in die Stadt lockte, erweitert worden. Nicht selten wird gerätselt, was denn da eigentlich so schön farbenfroh blüht und duftet.