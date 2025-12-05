Zwischen der Gemeinde Biederitz und Möser hängt ein Strommast bedrohlich schief. Inwieweit das die Stromversorgung gefährden könnte und was es damit auf sich hat.

Biederitz/Möser. - Wer zwischen der Gemeinde Biederitz und Möser häufig auf der B1 unterwegs ist, dem wird am Straßenrand bereits der Strommast in Schieflage aufgefallen sein. Doch inwieweit beeinträchtigt der die Stromversorgung, ist das Problem bekannt und wer ist überhaupt zuständig?