Kinderaugen zum Leuchten bringen: Weihnachtsmann Rudi ist seit 15 Jahren unterwegs

Magdeburg. - Leuchtende Kinderaugen, bunte Weihnachtskugeln und ganz viel Schokolade: Zwölf Kinder aus der Kita Kinderhaus am Stern haben gemeinsam mit dem Weihnachtsmann Rudi das Pflegeheim „Haus Olvenstedt“ besucht und dort für die Senioren einen Baum geschmückt.