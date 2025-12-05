Zwei Tüftler aus dem Harzkreis suchen Verstärkung, um einen Modellbau-Verein in Osterwieck zu gründen. Was sie dabei auf die Beine stellen möchten, hat es in der Ilsestadt so noch nicht gegeben.

Tüftler, Bastler und Konstrukteure jeden Alters sind im Raum Osterwieck gesucht, um sich - ähnlich wie hier - gemeinsam mit Miniaturwelten und Modellbau zu beschäftigen.

Osterwieck. - An Modelleisenbahnfans, Tüftler, Bastler und Konstrukteure jeden Alters richtet sich das besondere Anliegen von Klaus Klimenta und Edgar Lutz. „Wir planen im Raum Osterwieck die Gründung einer Interessengemeinschaft mit dem Ziel, eine oder mehrere Modellbahnanlagen aufzubauen“, kündigt Klaus Klimenta an. Dabei könne er sich durchaus vorstellen, auch Osterwiecker Örtlichkeiten nachzubauen.

Lesen Sie auch: Modellbauer aus dem Harz trifft Dampflok-Legende

Dank der Unterstützung von Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) sei ein entsprechender Raum vorhanden – unter dem Dach der ehemaligen Stephanischule in der Ilsestadt.

Osterwiecker Modellbau-Verein sucht Eisenbahnfans, Hobbyhandwerker und Tüftler

„Wir suchen Leute mit Interesse für Anlagenplanung, Holzbau, Landschaftsbau, Gleisbau, Elektronik, Computersteuerung. Also für alles, was zum Aufbau einer solchen Anlage notwendig ist“, teilt der Ingenieur im Ruhestand mit. Enthusiasmus und handwerkliches Geschick sollte man mitbringen.

Klaus Klimenta freut sich über neue Mitstreiter für den frisch gegründeten Modellbauverein in Osterwieck. Foto: Klimenta

„Jeder ist willkommen, der ernsthaftes Interesse hat, egal ob zwölf oder 82 Jahre“, sagt der Rentner, der im heimischen Keller in Zilly selbst eine umfangreiche Modelleisenbahnanlage auf die Beine gestellt hat. „Es war schon immer mein Ding, mit Lötkolben und Säge zu arbeiten“, erzählt er. Gemeinsam mit Edgar Lutz engagiere er sich auch in der Modellbau-AG am Fallstein-Gymnasium Osterwieck.

„Natürlich brauchen wir auch Sponsoren und Unterstützer, weil das Ganze neben dem personellen Aufwand auch Geld kosten wird“, so der Harzer. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter 0171-5 48 90 11 an Klaus Klimenta oder unter 0152-34 07 61 26 an Edgar Lutz wenden.