Bergzow/Parey/Parchen - Der Sturm „Zoltan“ hat Feuerwehren im Jerichower Land auf Trab gehalten. Es gab einige Einsätze.

Vorsorglich war wegen des Unwetters das Adventssingen in Möckern abgesagt worden. Die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) hat außerdem den Betrieb der Fähre Ferchland – Grieben eingestell. Bis einschließlich 23. Dezember 2023 ist sie nicht im Einsatz.

Impressionen vom Sturm Zoltan aus der Innenstadt in Burg. (Kamera: Marco Papritz, Schnitt: Torsten Grundmann)

Auf der Kreisstraße zwischen Bergzow und Parchen war am 21. Dezember 2023 in den späten Nachmittagsstunden ein Baum in Elektroleitungen gekracht. Dadurch gab es einen Stromausfall in Bergzow. Die Freiwillige Feuerwehr Elbe-Parey war dort im Einsatz, so Gemeindewehrleiter Steve Flügge.

Umgeknickte Bäume und Gefahr von Dachabdeckung

Die Feuerwehr rückte ebenfalls zur Kreisstraße in Ferchland sowie zur Kreisstraße zwischen Parey und Bergzow aus, wo ebenfalls Bäume umgeknickt waren.

An einer Biogasanlage an der Genthiner Straße in Bergzow halfen die Einsatzkräfte mit, dass eine Planenabdeckung nicht abgedeckt wurde. Hier kam es übrigens am 21. Dezember 2023 in den Vormittagsstunden zu einem Brand in einem Anbau, der das Eingreifen der Feuerwehr erforderte. 24 Einsatzkräfte waren vor Ort, so Flügge.