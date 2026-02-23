weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Ehrenamt mit Hund: Suche nach vermissten Personen: Wenn Labrador „Hicks“ bellt, muss Simone folgen

Simone Stork aus Biederitz und ihr Labrador-Retriver Hicks helfen beim ASB, vermisste Menschen in unübersichtlichen Gebieten zu suchen. Wie sie bei einem Spaziergang mit ihrem Hund zu dem zeitintensiven Ehrenamt kam.

Von Saskia Fischer 23.02.2026, 06:13
Rettungshund Hicks und Sabine Stork vom ASB-Rettungshundezug in Magdeburg.
Biederitz/Magdeburg - Mit einer professionellen Spürnase und flinken vier Pfoten macht sich Hicks auf die Suche im dichten Gestrüpp des Waldes. Seine Mission geht allerdings über die Suche nach Leckerlis hinaus: Er sucht vermisste Menschen in weiten, unübersichtlichen Gebieten.