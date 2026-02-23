Die nächste Phase bei der Umfeldgestaltung von Stadthalle und Hyparschale beginnt. Bis Ende 2026 soll unter anderem eine große Fläche für Open-Air-Veranstaltungen entstehen.

Startschuss für neue Veranstaltungsfläche für 11.000 Besucher in Magdeburg

Blick auf die Stadthalle Magdeburg, die derzeit saniert wird. Auch das Umfeld bis zur Hyparschale wird umfangreich umgestaltet.

Magdeburg. - Die Neugestaltung des Areals rund um die Magdeburger Stadthalle und die Hyparschale startet am 23. Februar 2026 in ihre nächste Phase. Wie die Stadtverwaltung aktuell mitteilt, steht dabei unter anderem eine neue Veranstaltungsfläche für große Open-Air-Veranstaltungen im Fokus.