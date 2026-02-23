Seit zehn Jahren bietet die Werner, Werner & Peschke GbR mit dem „The Pub“ am Sportplatz nicht nur Loburgern eine Adresse zum Ausgehen. Nach Corona war die Rückkehr zum Tagesgeschäft unmöglich. Wie der Laden dennoch läuft.

„The Pub“ wird 10 Jahre alt: Das zweite Wohnzimmer Loburgs mit kleinen Konzerten und Platz für die „Jungs“

„Kneipen-Brüder“ an der Theke und im richtigen Leben: Matthias und Christian Werner in ihrem Pub in Loburg.

Loburg - „Pubs sind das zweite Wohnzimmer der Engländer“ – so heißt es auf den britischen Inseln – und irgendwie gilt das wohl auch für das Pub am Sportplatz von Loburg. Seit zehn Jahren betreiben drei Loburger die Gaststätte im Sportlerheim am Triftweg.