Gaststätte im Sportlerheim „The Pub“ wird 10 Jahre alt: Das zweite Wohnzimmer Loburgs mit kleinen Konzerten und Platz für die „Jungs“
Seit zehn Jahren bietet die Werner, Werner & Peschke GbR mit dem „The Pub“ am Sportplatz nicht nur Loburgern eine Adresse zum Ausgehen. Nach Corona war die Rückkehr zum Tagesgeschäft unmöglich. Wie der Laden dennoch läuft.
23.02.2026, 06:55
Loburg - „Pubs sind das zweite Wohnzimmer der Engländer“ – so heißt es auf den britischen Inseln – und irgendwie gilt das wohl auch für das Pub am Sportplatz von Loburg. Seit zehn Jahren betreiben drei Loburger die Gaststätte im Sportlerheim am Triftweg.