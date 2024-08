Heyrothsberge - Wo einst eine berühmte Diskothek und später Kneipe war, ist es heute größtenteils still. Doch ganz lässt Besitzer Christian Szibor seinen „Bunker“ im Heyrothsberger Park nicht einschlafen. Am Freitag heißt es dort erstmal „Rock ’n’ Roll!“. Organisiert vom Magdeburger Vintage-Modegeschäft „Subkultur“, startet das „Summershelter“ Festival ganz im Sinne der Musik und des Stils von 1940 bis 1960.

Organisator Dirk Klocke erwartet um die 200 bis 300 Besucher: „Die kommen nicht nur aus der Umgebung, sondern auch aus Bayern und Holland. Einige bringen sogar ihre Oldtimer mit.“ Besonders beliebt war das Festival laut Klocke in den Coronajahren 2020 und 2021. Denn während die meisten anderen Veranstaltungen abgesagt werden mussten, konnte das „Summershelter“ stattfinden. „Da waren wir komplett ausverkauft“, erinnert er sich zurück.

Für die Gäste werde am Wochenende einiges geboten: „Das Highlight ist definitiv der Sonnabend. Dann kommt die italienische Band Rekkiabilly extra aus Sizilien angereist. Sie spielen eine Mischung aus Ska und Rock ’n’ Roll. Auch Jason Starday und Band, ein aufstrebender junger Musiker, spielt gemeinsam mit Teilen vom Ray Collins Hot Club, die Musik der 1940er und 50er-Jahre machen“, kündigt Klocke an.

Die entsprechende Musik für das Wochenende liefern außerdem Hannes and the Vinylfreaks, Ira und Marcel Bontempi, Mr. Bricks and the Rubble und Cat Lee King and his Cocks. Letztere sind fünf junge Menschen, die es laut Klocke ordentlich draufhaben. Zwischendurch treten immer mal wieder DJ Manu Tanzratte und DJ Haribo auf, um die Partymeute bei Laune zu halten. Die Burlesque-Tänzerin Lucy la Fer tritt am Freitagabend auf.

Alles für den Vintage-Look

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich tätowieren zu lassen, Vintage-Mode und Accessoires zu shoppen sowie Haare und Make-up stylen zu lassen, damit der Rockabilly-Look bis ins kleinste Detail perfektioniert wird. Am Sonnabend wird um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr „feinste Mode für sie und ihn“ bei Modenschauen präsentiert. Um 20 Uhr startet der Preistanz um die goldene Schuhsohle, bei dem jeder mitmachen kann.

Am Sonntag findet ab 11 Uhr ein großer Flohmarkt statt, der zum Trödeln und Frühschoppen einlädt. Musikalisch wird dieser von „Mr. Bricks and the Rubble“ begleitet. Tische und Kleiderstangen sind von den Verkäufern selbst mitzubringen, eine Standgebühr gibt es nicht. Der Flohmarkt ist auch für Nicht-Festivalbesucher zugänglich.

Auch Kurzentschlossene kommen auf ihre Kosten, denn es gibt Tageskarten. Freitag kostet der Eintritt 25 Euro, der Einlass beginnt um 17 Uhr. Sonnabend geht es ab 13 Uhr los und die Tageskarte kostet 40 Euro. Flohmarkt, Frühschoppen und Finale kosten am Sonntag 5 Euro Eintritt. Auf der Facebook-Seite des Festivals gibt es weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung für den Flohmarkt.