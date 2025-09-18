Im vergangenen Jahr ist die Suppe von Gerry Webers Steinhaus zur besten gekürt worden. Auch in diesem Jahr geht er wieder ins Rennen - mit einer neuen, besonderen Kreation.

Groß war die Freude bei Janett Weigelt und Gerry Weber über die preisgekrönte Kartoffelsuppe.

Burg - Recht siegessicher hat sich Gerry Weber im vergangenen Jahr gegeben und tatsächlich beim Genthiner Kartoffelfest den Preis für die beste Kartoffelsuppe gewonnen. Jetzt zeigt er sich zurückhaltend, geht aber wieder mit einer besonderen Kreation ins Rennen.