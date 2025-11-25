Downloadgeschwindigkeit von 1 Gbit/s und mehr Surfen und Arbeiten im Turbo-Gang: 2026 beginnt GlasfaserPlus Ausbau in Zerbst
Zerbst bekommt im nächsten Jahr eine Zufahrt zur mega schnellen Datenautobahn. Wer in Zerbst möchte, der kann sein Heim mit einem Glasfaseranschluss ausstatten lassen. Wie es geht und was es kostet.
25.11.2025, 18:19
Zerbst - Surfen und Online arbeiten im Turbo-Gang, das soll in Zerbst schon bald selbstverständlich und die Regel sein – zumindest für alle, die das möchten. GlasfaserPlus wird 2026 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus legen.