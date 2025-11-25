Zerbst bekommt im nächsten Jahr eine Zufahrt zur mega schnellen Datenautobahn. Wer in Zerbst möchte, der kann sein Heim mit einem Glasfaseranschluss ausstatten lassen. Wie es geht und was es kostet.

Surfen und Arbeiten im Turbo-Gang: 2026 beginnt GlasfaserPlus Ausbau in Zerbst

So sieht die Karte für den Ausbau mit Glasfaserkabel in Zerbst aus.

Zerbst - Surfen und Online arbeiten im Turbo-Gang, das soll in Zerbst schon bald selbstverständlich und die Regel sein – zumindest für alle, die das möchten. GlasfaserPlus wird 2026 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus legen.