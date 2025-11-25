Besucher des Wernigeröder Weihnachtsmarktes haben es schon bemerkt: Der beliebte „I Love WR“-Fotopunkt ist verschwunden. Was mit ihm passiert ist und welche neue leuchtende Attraktion es stattdessen zu entdecken gibt.

An der Lichterkirche Wernigerode gab es 2024 einen neuen Foto-Punkt. Wohin ist er 2025 verschwunden?

Wernigerode. - Wernigerode verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit in ein Lichtermeer. Insbesondere rund um die Sylvestrikirche können Weihnachtsmarkt-Besucher leuchtende Entdeckungen machen – von Luchs und Rehen, die die Nacht erhellen, bis hin zu illuminierten Baumkronen. Doch eines fehlt in dieses Mal: Der „I Love WR“-Schriftzug. Was ist mit dem beliebten Foto-Punkt passiert?