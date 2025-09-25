Von einem Moment auf den anderen stand das kleine Geschäft in Burg komplett leer. Was wurde aus dem T-Shirt-Druck-Geschäft „112total“ in der Zerbster Straße?

Bei Google-Maps ist das kleine Geschäft in Burg noch zu finden. Vor Ort gibt es das allerdings nicht mehr.

Burg. - Wenn es nach Google-Maps geht, ist in der Zerbster Straße drei alles beim Alten. Das eher unauffällige Geschäft ist demnach nach wie vor offen. Doch vor Ort sieht das schon anders aus. Der Grund ist überraschend - und auch schön aus Sicht von Romantikern.