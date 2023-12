Sie hat das Konzept der naturnahen Kita in Theeßen mit vorangebracht und zieht sich nun zurück: Kita-Leiterin Martina Pannecke verabschiedet sich in Altersteilzeit.

Theeßen - Nach knapp 18 Jahren in der Theeßener Kindertagesstätte „Parkspatzen“ wird die Leiterin Martina Pannecke nun in die Altersteilzeit verabschiedet. Da fließt so manches Tränchen. Die Kindereinrichtung wurde durch sie zur naturnahen Kita.

Und dabei hatte die Drewitzerin einen gefühlt schwierigen Einstand, erinnert sie sich. „Ich dachte, ich komme hier nicht an.“ Aber sie wollte unbedingt zurück in die Natur. „Wir bekamen hier nicht einfach eine Kita-Leiterin, sondern eine Powerfrau“, sagt die damalige Theeßener Bürgermeisterin Ellen Sommerfeldt.

Übernommen hatte Martina Pannecke die Kita am 1. April 2006 mit 22 Kindern und insgesamt 4 Erzieherinnen. Bei der Übergabe am 31. Dezember 2023 sind es 46 Kinder sowie 8 Erzieherinnen. Die Vergrößerung war unter anderem dadurch möglich, da die Einzugsgebiete erweitert wurden und sich Eltern ganz bewusst für diese Einrichtung entschieden haben.

Konzept wird umgestellt und die Kita umgebaut

Das erste, was die neue Leiterin damals tat, war die Kita-Konzeption in Richtung „naturnah“ zu überarbeiten. „Ich hatte das Glück, dass Ines Gottstein auf meiner Linie lag“, so Martina Pannecke. Das Erzieherteam nahm an Weiterbildungen zum naturnahen Kindergarten teil. Und das während einer Zeit, als die Kita saniert wurde. Martina Pannecke: „Wir wurden aber durch die Stadt Möckern, insbesondere durch Holger Maier und Frank von Holly, unterstützt.“

Und es wurde immer versucht, den Kindern so viel Bildung wie möglich anzubieten. „In der Natur ist ja alles. Die Kinder sollen das bewusst wahrnehmen“, blickt Martina Pannecke zurück. Das würdigt auch Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger: „Sie haben das Thema ,naturnah’ in Theeßen voran gebracht. Es ist ein tolles Konzept. Sie haben hier wirklich was aufgebaut ... Da kann sich der ein oder andere etwas abschneiden.“

Jeder kleine „Parkspatz“ verabschiedet sich von Martina Pannecke mit einer Rose. Foto: Bettina Schütze

Mit den Jahren kam einiges Neues in das Haus. So waren die „Parkspatzen“ eine der ersten Einrichtungen in Sachsen-Anhalt, die das Waldfuchs-Projekt in Angriff genommen haben. Es wurde ein Kräutergarten angelegt und ein Kochbuch mit Kräuterrezepten für die Eltern erstellt. Der Spielplatz wurde inklusive Baum komplett erneuert und der Morgenkreis eingeführt. Es gab Weihnachtsfeiern mit Märchenaufführungen und Themenabende für Eltern.

Das alles war aber nur durch eine gute Zusammenarbeit mit Partnern möglich: die Eltern, der Heimatverein, die Kirche, der Sportverein, die Feuerwehr, der Förderverein der Forstwirte und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. „Die Verwaltung musste nicht einmal in den 18 Jahren kommen, um Konflikte mit Eltern oder Kindern zu lösen. Das haben wir alles selbst geschafft. Das war nicht einfach“, ist Martina Pannecke stolz.

Empathie und Berufung

Zu den Höhepunkten ihrer Zeit in der Kita zählt Martina Pannecke die Momente, „wenn man aus der freien Zeit oder aus dem Urlaub kommt und die Kinder begrüßen einen freudig und drücken einen“. Für Martina Pannecke ist der Erzieher-Beruf eine Berufung. „Ich habe eine unwahrscheinliche Empathie, alle Menschen gleich zu behandeln. Ich habe nichts für Ungerechtigkeit über. Und ich habe auch mal den Mund aufgemacht.“

Zur Verabschiedung gibt es nun einige Überraschungen. So fahren ihre ersten ehemaligen Kita-Kinder Jonas und Finn mit dem Traktor vor. Martina Pannecke ist zuvor noch nie Traktor gefahren. An der Seite von Jonas wird das nun mit einer kleinen Tour nachgeholt. Aber auch Musiklehrerin Sabine Voss, die Erzieherinnen und die kleinen „Parkspatzen“ singen gemeinsam für ihre scheidende Kita-Leiterin. „Schau, es war schön, dich hier zu sehen. Heut ist der Tag zum Auseinandergehen.“ Und jedes Kind hat eine Rose für Marina Pannecke mitgebracht.

Martina Pannecke übergibt den Staffelstab an die neue Leiterin Stefanie Helmecke. Und welchen Wunsch hat sie für die Zukunft der Kita? „Dass die Kinder und Erzieherinnen weiterhin mit Freude in die Einrichtung kommen.“