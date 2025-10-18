weather regenschauer
  4. Familie schockiert: Not-OP wegen verbotener Falle: Schüler aus Biederitz findet seine schwer verletzte Katze

Als am Morgen Schreie durch das Treppenhaus hallen, eilt Mutter Josepha die Stufen hinab. Auf halber Strecke steht ihr Sohn mit seiner schwer verletzten Katze im Arm.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 20.10.2025, 15:24
Schüler Joschua leistete bei der geliebten Katze Ersthilfe. Die Eindrücke von jenem Morgen wird er so schnell nicht vergessen.
Biederitz. - Wie an jedem Schultag verabschiedet Mutter Josepha Gorges ihren Sohn gegen 7 Uhr an der Wohnungstür. Wenige Momente später hallen Schockschreie durch das enge Treppenhaus. Schnellen Schrittes steigt sie die schmalen Laminatstufen hinab und erschreckt vor dem Anblick. „Ich habe damit gekämpft, nicht umzufallen und mich nicht zu übergeben“, so Gorges der Volksstimme gegenüber.