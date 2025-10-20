weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Keine Heizung und Warmwasser: 50 Familien müssen nach folgenschwerem Kellerbrand in Magdeburg frieren

Keine Heizung und Warmwasser 50 Familien müssen nach folgenschwerem Kellerbrand in Magdeburg frieren

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist der gesamte Block mit sechs Eingängen ohne Heizung und Warmwasser. So geht es nun weiter.

Von Stefan Harter 20.10.2025, 16:30
Am Tag nach dem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist das Gebäude noch gesperrt.
Am Tag nach dem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist das Gebäude noch gesperrt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Gut 50 Familien müssen nach einem folgenschweren Kellerbrand im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld in ihren Wohnungen vorerst frieren. Durch die Flammen wurden die Leitungen für Heizung und Warmwasser in einem Hauseingang der Mechthildstraße schwer beschädigt.