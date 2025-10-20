Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist der gesamte Block mit sechs Eingängen ohne Heizung und Warmwasser. So geht es nun weiter.

Am Tag nach dem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist das Gebäude noch gesperrt.

Magdeburg. - Gut 50 Familien müssen nach einem folgenschweren Kellerbrand im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld in ihren Wohnungen vorerst frieren. Durch die Flammen wurden die Leitungen für Heizung und Warmwasser in einem Hauseingang der Mechthildstraße schwer beschädigt.