Aufmerksame und couragierte Zeugen haben der Polizei geholfen, einen Straftäter aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Unfall in Wernigerode in der Nacht zum Sonntag, 19. Oktober, sorgt bei den Ermittlern aber noch für Rätselraten.

Dank Zeugenhinweis konnte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (19. Oktober) in Wernigerode einen volltrunkenen Autofahrer stellen. Der 25-Jährige war nach einem Unfall auf der nackten Felge durch die Stadt gerumpelt.

Wernigerode. - Was macht denn der dort drüben auf dem Parkplatz? Eine Frage, die sich in der Nacht zum Sonntag, 19. Oktober, gegen 0.30 Uhr ob der merkwürdigen Fahrweise eines Autos auf einem Parkplatz am Dornbergsweg in Wernigerode mindestens ein Zeuge gestellt hat. Die Vermutung, dass jemand zu versuchen scheint, mit einer Radkralle zu fahren, mündete in den Griff zum Telefon, um die Polizei zu informieren.