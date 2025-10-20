Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung Unfallflucht in Wernigerode: Volltrunkener Autofahrer rumpelt auf nackter Felge durch Harz-Stadt
Aufmerksame und couragierte Zeugen haben der Polizei geholfen, einen Straftäter aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Unfall in Wernigerode in der Nacht zum Sonntag, 19. Oktober, sorgt bei den Ermittlern aber noch für Rätselraten.
20.10.2025, 17:00
Wernigerode. - Was macht denn der dort drüben auf dem Parkplatz? Eine Frage, die sich in der Nacht zum Sonntag, 19. Oktober, gegen 0.30 Uhr ob der merkwürdigen Fahrweise eines Autos auf einem Parkplatz am Dornbergsweg in Wernigerode mindestens ein Zeuge gestellt hat. Die Vermutung, dass jemand zu versuchen scheint, mit einer Radkralle zu fahren, mündete in den Griff zum Telefon, um die Polizei zu informieren.