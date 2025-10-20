Eine Schule in Stendal erreicht beim Schulwegtest eines Automobilclubs bundesweit schlechteste Ergebnis. Die Direktorin fragt: Muss erst etwas Schlimmes passieren?

Der Weg zu dieser Schule ein Stendal ist bundesweit am gefährlichsten

Die Idylle trügt: Der Weg zur Ganztagsgrundschule in der Goethestraße in Stendal ist laut Automobilclub Europa gefährlich.

Stendal - Das Ergebnis ist besorgniserregend: Nur fünf Prozent aller in Deutschland untersuchten Schulen bieten einen sicheren Weg zum Unterricht. Am anderen Ende der Skala finden sich die unsicheren Kandidaten, das Schlusslicht kommt aus Stendal.