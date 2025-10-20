Automobilclub Europa testet Sicherheit Der Weg zu dieser Schule ein Stendal ist bundesweit am gefährlichsten
Eine Schule in Stendal erreicht beim Schulwegtest eines Automobilclubs bundesweit schlechteste Ergebnis. Die Direktorin fragt: Muss erst etwas Schlimmes passieren?
20.10.2025, 16:39
Stendal - Das Ergebnis ist besorgniserregend: Nur fünf Prozent aller in Deutschland untersuchten Schulen bieten einen sicheren Weg zum Unterricht. Am anderen Ende der Skala finden sich die unsicheren Kandidaten, das Schlusslicht kommt aus Stendal.