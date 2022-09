Kurioser Einsatz der Polizei Tierischer Ärger: Schlägerei in Burg entpuppt sich als Streit um ein gestohlenes Meerschwein

Die Polizei in Burg (Jerichower Land) ist am Sonnabendabend in der Innenstadt zu einer Schlägerei gerufen worden. Die entpuppte sich als Streit um ein Meerschwein.