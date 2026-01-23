Die Skandal-Tierhalterin aus Gommern, die unter anderem für den qualvollen Tod von hunderten Schafen verantwortlich sein soll, und die auch zahlreiche Hunde unter unwürdigen Bedingungen hielt, wird sich wohl vor Gericht verantworten müssen. Die Ermittlungen laufen.

Hunderte tote und sterbende Schafe sind Anfang vergangenen Jahres auf einem Grundstück nahe der Berliner Chaussee in Magdeburg entdeckt worden. Auf dem Gelände fanden sich auch Räume mit verwesten Kadavern. Zeugen berichteten, dass es sich um bis zu 1.000 tote Tiere handeln könnte.

Burg - Wer die Tiere gesehen hat, wird die Bilder wohl nie aus dem Kopf bekommen. Im Januar vergangenen Jahres sind hunderte verendete Schafe auf einem Grundstück an der B1 bei Magdeburg gefunden worden. Bei der Halterin aus Gommern sind auch rund 30 Hunde gefunden worden, die unter unwürdigen Bedingungen lebten. Der Landkreis hat Anzeige erstattet.