Die Wolmirslebener Camper fordern Unterstützung für Wiedereröffnung – der Rat sieht den Besitzer in der Pflicht. Wegen des Stroms will man den Landrat einschalten.

Der Besitzer des ehemaligen Campingplatzes „Großer Schachtsee“ in Wolmirsleben, Joachim Nöske (3.v.l.), seine Frau Doreen (l.), Maria Behrens (2.v.l.) von der Mitteldeutschen Camping- und Gastro GmbH und ehemalige Dauercamper beklagten sich in einer Gemeinderatssitzung über die derzeitige Situation.

Wolmirsleben - Die ehemaligen Dauercamper vom „Großen Schachtsee“ in Wolmirsleben sehen mit Sorge der neuen Campingsaison entgegen. Denn seit Anfang April 2025 dürfen sie ihren Platz nicht mehr betreten. Da hatte der Salzlandkreis mit Unterstützung von 17 Polizeibeamten seine Nutzungsuntersagung wegen Mängeln beim Brandschutz und beim Baurecht durchgesetzt – und das Gelände verschlossen. Zudem ließ der Kreis dort den Strom komplett abstellen. Seitdem ist die Anlage sich selbst überlassen.