Gerichtsprozess Betrunkener hängt Polizeistreife in Schönebeck ab, baut Unfall in Calbe und greift dann anrückende Polizisten an

Ein Mann fährt betrunken mit dem Auto und hängt die Polizei ab, die ihn in Schönebeck kontrollieren will, und baut dann einen Unfall in Calbe. Als die Polizei auftaucht, greift er die Beamten an.