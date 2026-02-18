Wer den Bahnübergang an der B1 in der Gemeinde Biederitz auf der Strecke hat, sollte mehr Fahrzeit einplanen - oder seinem Frust auf Google und Facebook Luft machen.

Top-Kommentare: Das sagen Google-Nutzer zur „Asi-Schranke“ an der B1

Auf Google ist die „Asi-Schranke“ in der Gemeinde Biederitz als „dauerhaft geschlossen“ gelistet.

Biederitz - Entschleunigend, Eisverkauf am Bahngleis oder schnell einen Roman verfasst - der Bahnübergang an der B1 zwischen Heyrothsberge und Gerwisch lädt während der langen Wartezeit zum Fantasieren ein. Manche der zur Geduld Verdammten bringen ihre Gedanken gleich noch zu Papier - oder in diesem Fall zu Google und Facebook.