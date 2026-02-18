Vor über einem Jahr kündigte sich in Magdeburg-Buckau kulinarischer Zuwachs an. Pizza. Döner. „Coming soon“. Seitdem ist viel Zeit vergangen – nur eröffnet wurde nichts. Woran das liegt und wann es losgeht?

Pizza, Döner – und seit Monaten ein Versprechen: Was steckt hinter dem „coming soon“ in Magdeburg?

Magdeburg. - Wer in Magdeburg regelmäßig an der Schönebecker Straße vorbeikommt, kennt das Bild längst: eine üppig belegte Pizza, ein saftig geschichteter Döner – und darüber die verheißungsvolle Zeile „coming soon“. Nur: Dieses „soon“ dauert inzwischen mehr als ein Jahr. Ein Versprechen auf Zeit. Wird es noch eingelöst?