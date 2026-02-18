Was die Eisenbahnfreunde Staßfurt zum Frühlingsfest 28./29. März 2026 zu bieten haben und welchen Ausflug sie am 16. Mai nach Schwarzenberg und Wolkenstein planen.

Das große Jubiläum der 01-er Baureihe wird zum Frühlingsfest der Staßfurter Eisenbahnfreunde Ende März besonders gefeiert.

Staßfurt. - Damit beim Frühlingsfest der Staßfurter Eisenbahnfreunde am 28./29. März wieder alles ordentlich dampft, qualmen bei den Vorbereitungen der Vereinsmitglieder auf dem Gelände am Güstener Weg bereits wieder die Köpfe. Am meisten freuen sie sich, dass sie ihren Besuchern zum 100. Geburtstag der Baureihe 01 zwei Exemplare präsentieren können. Die Gastlok kommt aus Arnstadt. „Und wir haben noch eine weitere über 100 Jahre alte Dampflok für unser Fest gewinnen können“, lässt Alexander Koch begeistert wissen. Die Gastlok aus Karlsruhe sei ab März auf „Ost-Tour“.