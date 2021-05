Trogbrücke Hohenwarthe Tourismusminister Armin Willingmann: „Mehr als nur eine Landmarke“

In die Pläne für ein neues Besucherzentrum an der Trogbrücke in Hohenwarthe ließ sich Sachsen-Anhalts Wirtschafts- und Tourismusminister Armin Willingmann (SPD) einweihen. Er sprach auch mit Ralf Thon, Inhaber des Landhotels Trogbrücke, über aktuelle Sorgen aufgrund der Corona-Pandemie.