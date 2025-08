Ein traditionsreiches Fest steht vor seinem Comeback. Das Maulbeerbaumfest in Schermen wird im September stattfinden. Was alles geplant ist.

Tradition wird wiederbelebt: Maulbeerbaumfest in Schermen findet nach drei Jahren wieder statt

Der Maulbeerbaum ist das Aushängeschild von Schermen. Das traditionsreiche Maulbeerbaumfest wurde nach ihm benannt. Nach drei Jahren Pause findet es im September endlich wieder statt. Zahlreiche Vereine aus dem Dorf und viele Ehrenamtliche haben sich an der Organisation beteiligt.

Möser. - Nach einer dreijährigen Pause ist es endlich wieder soweit – das traditionelle Maulbeerbaumfest in Schermen kehrt zurück. Für die zweitägige Veranstaltung wurde von den Organisatoren ein vielseitiges Program auf die Beine gestellt. Ortsbürgermeister Rolf Bock (SPD) erklärt was am Veranstaltungswochenende los sein wird und warum das Fest drei Jahre pausierte.