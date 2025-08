Tiefergelegt, poliert, mit aufwendigem Innenausbau – rund 200 Tuning-Autos rollten zu „Boost, Beatz & Burger – King of my Castle“ 2025 nach Lindau.

Im Amphitheater wurden „The Best of 5“ gekürt.

Lindau. - Sie sind wie Models – aufgestylt, herausgeputzt, der Lack funkelt. „The Best of 5“ – die fünf tollsten Modelle – nehmen im Amphitheater der Lindauer Burg Aufstellung. Das ist Geschmackssache – eine dreiköpfige Jury vom „Boost, Beatz & Burger“-Team hat sich ihre Favoriten herausgepickt. Ganz unterschiedliche Autos, ihre Besitzer erhalten Pokale.

Ob einige der heißen Karren überhaupt straßentauglich sind, stellt sich bei den rund 200 Autos, die beim Event in Lindau teilnehmen. Einige sind sogar auf dem Hänger angereist. Rund um die Lindauer Burg geben sie ein buntes Bild ab: Motor- und/oder Heckklappen sind geöffnet, die Fenster heruntergedreht – um Einblicke zu gewähren, um den ganzen Stolz zu präsentieren. Autoliebhaber holen sich etwas fürs Auge, die Aussteller tauschen sich untereinander aus.

2023 Premiere auf der Lindauer Burg

2023 feierte „Boost, Beatz & Burger – King of my Castle“ Premiere in Lindau. Sebastian Schikor hatte die Location für seine Eventreihe auserkoren – mit der mittelalterlichen Burg als Kulisse. Ein tolle Veranstaltung, mit der alle zufrieden waren, bereicherte das Leben der Region. Jedes Jahr Anfang August sollten daraufhin die Stars auf vier Rädern hier zu bewundern sein. Vergangenes Jahr wurde nichts draus. Da war es zu Missverständnissen beim Termin gekommen.

Nathan fand die Autos in Lindau mega cool. Foto: Petra Wiese

Jede Menge heiße Karren konnten rund um die Lindauer Burg bestaunt werden. Foto: Petra Wiese

Nun waren die Autos zurück – wie versprochen. Weniger als beim ersten Mal, mit weniger Drumherum, aber dennoch gutem Zulauf. „Es war auch einfach viel los in der Umgebung“, sagt Sebastian Schikor. Doch dem Bernburger ging es vor allem darum, „etwas für die Region zu machen“. Nach wie vor sei die Burg „schon die perfekte Location“. Wenn man dann noch so freundlich aufgenommen werde, freue er sich besonders über die Leute vom Heimatverein. Deshalb ist der 1. August 2026 bereits im Visier – als Termin für die dritte Auflage von „Boost, Beatz & Burger – King of my Castle“ in Lindau.

Ein zehnköpfiges Team war diesmal im Event-Einsatz. In den Burginnenhof konnten Autos und Zweiräder zum Fotoshooting hinauffahren. Das Amphitheater diente als Arena, um sich darin zu messen, wer am lautesten aufdrehen kann und die meisten Dezibel erreicht. Außerdem konnte das Publikum „tanzenden“ Autos beim Car-Limbo zusehen.

Kind sitzt im Driftauto Probe

So mancher Steppke fand ein oder mehrere Lieblingsautos – ob knallbunt oder im Batman-Design. Mal reinsetzen, Foto machen – alles war möglich. Nathan ließ seinen Opa fragen, ob er sich mal hinter das Steuer des BMW E36, Baujahr 1991, setzen darf. Der gehört Sebastian Schikor und zog einiges an Aufmerksamkeit auf sich. „Ein Driftauto“, erklärt der Besitzer – von ihm und seinem Team umgebaut. Ein echter Hingucker. Der Tag ließ sich bei kühlen Getränken, Burgern und Crêpes auf dem Burggelände genießen – und am Abend gab es noch ein Feuerwerk.