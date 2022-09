Trockenheit: Feuerwehr in Möckern setzt auf Zisternen

Möckern - Auch an den Löschwasserentnahmestellen in den insgesamt 50 Möckeraner Ortsteilen ist die anhaltende Trockenheit zu spüren, bestätigt auf Volksstimme-Nachfrage der Möckeraner Stadtwehrleiter Meik Schulz: „Die Ortsfeuerwehren in der Stadt kontrollieren regelmäßig die Brunnen. Die Trockenheit macht sich an den Wassersäulen bemerkbar.“