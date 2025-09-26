Sabotage, Blackout, Notfallrucksack THW warnt vor hybrider Bedrohung und mahnt zur Krisenvorsorge
Constantin Chmelka, Chef des THW-Ortsverbandes Salzwedel, sieht deutlich gestiegene Risiken und rät Bürgern, sich auf Notfälle einzustellen.
Aktualisiert: 26.09.2025, 08:37
Salzwedel. - Constantin Chmelka, Leiter des THW-Ortsverbandes Salzwedel, verschenkte unlängst beim 150-jährigen Jubiläum der Salzwedeler Feuerwehr das Buch mit dem Titel: Kochen ohne Strom. „Ich denke, dass die Menschen in Deutschland sich ernsthafter mit Notfallvorsorge beschäftigen sollten“, begründet er die Geste und fügt hinzu: „Es ist Zeit, sich vorzubereiten."