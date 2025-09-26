Constantin Chmelka, Chef des THW-Ortsverbandes Salzwedel, sieht deutlich gestiegene Risiken und rät Bürgern, sich auf Notfälle einzustellen.

Constantin Chmelka, Ortsverbandschef des Technischen Hilfswerks Salzwedel, hält eine Checkliste des Bundesamtes für Katastrophenschutz zum Selbstschutz für Bürger in die Höhe.

Salzwedel. - Constantin Chmelka, Leiter des THW-Ortsverbandes Salzwedel, verschenkte unlängst beim 150-jährigen Jubiläum der Salzwedeler Feuerwehr das Buch mit dem Titel: Kochen ohne Strom. „Ich denke, dass die Menschen in Deutschland sich ernsthafter mit Notfallvorsorge beschäftigen sollten“, begründet er die Geste und fügt hinzu: „Es ist Zeit, sich vorzubereiten."