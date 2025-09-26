Das Mehrgenerationenzentrum Barleben lädt erneut zum Vortrag über gesundes Altern ohne Tabletten ein – mit spannenden Erkenntnissen und praktischen Tipps.

Omega-3-Fettsäuren sind gesund und können vor allem über Fischgerichte eingenommen werden.

Barleben - Der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ (MGZ) Barleben hatte am 17. September zu einem Vortrag unter dem Motto „Gesund älter werden ohne Tabletten“ eingeladen. Nun werden erneut Interessierte zu einer weiterführenden Veranstaltung am Mittwoch, 1. Oktober, in die Begegnungsstätte im Breiteweg in Barleben erwartet.