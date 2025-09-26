Gesund älter werden Vortragsreihe in Barleben: Gesund leben ohne Medikamente
Das Mehrgenerationenzentrum Barleben lädt erneut zum Vortrag über gesundes Altern ohne Tabletten ein – mit spannenden Erkenntnissen und praktischen Tipps.
26.09.2025, 08:30
Barleben - Der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ (MGZ) Barleben hatte am 17. September zu einem Vortrag unter dem Motto „Gesund älter werden ohne Tabletten“ eingeladen. Nun werden erneut Interessierte zu einer weiterführenden Veranstaltung am Mittwoch, 1. Oktober, in die Begegnungsstätte im Breiteweg in Barleben erwartet.