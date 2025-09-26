weather spruehregen
  4. Gesund älter werden: Vortragsreihe in Barleben: Gesund leben ohne Medikamente

Gesund älter werden Vortragsreihe in Barleben: Gesund leben ohne Medikamente

Das Mehrgenerationenzentrum Barleben lädt erneut zum Vortrag über gesundes Altern ohne Tabletten ein – mit spannenden Erkenntnissen und praktischen Tipps.

Von Sebastian Pötzsch 26.09.2025, 08:30
Omega-3-Fettsäuren sind gesund und können vor allem über Fischgerichte eingenommen werden.
Omega-3-Fettsäuren sind gesund und können vor allem über Fischgerichte eingenommen werden. Symbolfoto: picture alliance/dpa/dpa-tmn

Barleben - Der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ (MGZ) Barleben hatte am 17. September zu einem Vortrag unter dem Motto „Gesund älter werden ohne Tabletten“ eingeladen. Nun werden erneut Interessierte zu einer weiterführenden Veranstaltung am Mittwoch, 1. Oktober, in die Begegnungsstätte im Breiteweg in Barleben erwartet.