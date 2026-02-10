„Uns geht der Ar*** auf Grundeis“ Trotz Rekord-Tempo: Ärztin sieht Praxis-Eröffnung in Gefahr

Mit beachtlicher Stringenz wuchs die neue Arztpraxis in Heyrothsberge von Woche zu Woche in die Höhe. Nun - kurz vor Ende - droht die Eröffnung doch noch zu platzen.