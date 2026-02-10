weather schneeregen
  4. „Uns geht der Ar*** auf Grundeis“: Trotz Rekord-Tempo: Ärztin sieht Praxis-Eröffnung in Gefahr

Mit beachtlicher Stringenz wuchs die neue Arztpraxis in Heyrothsberge von Woche zu Woche in die Höhe. Nun - kurz vor Ende - droht die Eröffnung doch noch zu platzen.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 16.02.2026, 09:54
Hausärztin Yvonne Wilke fürchtet um den Start-Termin der neuen internistischen Hausarztpraxis in Heyrothsberge.
Heyrothsberge. - Noch zum Jahreswechsel zeigte sich Ärztin Yvonne Wilke überaus optimistisch, die internistische Praxis in Heyrothsberge Anfang April eröffnen zu können. Trotz Rekord-Bautempo hängt der Start-Tag nun am seidenen Faden.